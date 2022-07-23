Temsilciler Kurulu, emniyetin başarılı isimlerine emanet…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı, başarılı Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş oldu. Geçmişte İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürü ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gökhan Özsavaş son olarak İtalya Roma Türk Büyükelçiliği Güvenlik Müşavirliği görevini başarıyla yürüttü ve görev süresinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönüş yaptı.





Uzun yıllar İstanbul'da başarıyla görev yapmış olan Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş'ın "Başkan" seçildiği ve Emniyet Teşkilatı'nın başarılı isimlerine emanet olan Temsilciler Kurulu'nda başarılı Emniyet Müdürleri Eski Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım ve halen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Nilgün Selvi'nin de ismi dikkat çekiyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olan Nilgün Selvi, darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışan sekiz darbeci generalin uçuşuna izin vermemiş, sekiz eski generalden 7'si tutuklanmıştı. Gökhan Özsavaş'ın başkanlığındaki Temsilciler Kurulu'nun diğer üyeleri ise Ahmet Hadi Usta, Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin ve Timuçin Başar oldu.