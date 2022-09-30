Tenis Kuralları ve Kort Ölçüleri - Tenis Nasıl Oynanır, Kaç Settir, 1 Set Kaç Sayı ve Kaç Dakika?

Tenis kuralları ve kort ölçüleri önceden belirlenmiş kurallardır. Bu oyunda kurallar uzun yıllar değişmemekle birlikte her oyuncu tenis nasıl oynanır sorusuna aynı bulabilir. Bununla birlikte tenis kortu saha ölçüleri de değişmeyen bilgiler arasındadır. Bir kort düzenlenirken mutlaka resmi spor kurumları tarafından belirlenen ölçülere göre yapılır. Tenis nasıl oynanır, kaç settir, 1 set kaç sayı ve kaç dakika sorularının yanıtlarını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

TENİS OYUNUNUN KURALLARI

Tenis oyununda birçok önemli kural vardır. Bu oyunun oynandığı sahalar kort olarak isimlendirilir ve her kortun mutlaka belirtilen ölçülere göre tasarlanmış olması önem taşır. Tenis kuralları maddeler halinde şu şekildedir:

Tenis karşılıklı olarak iki ya da ikişer kişinin bir araya getirerek oluşturduğu takımlarla oynanan bir oyundur.

Bu oyun için mutlaka düz bir zemin olması gerekir.

Tenis kortları olarak isimlendirilen bu alanlar oyun için uygun yerlerdir.

Oyuncuların ellerinde raket isimli top karşılama araçları olmalıdır.

Bu oyun üç ya da beş set olarak oynanır. Sete ulaşabilmek için ise oyuncunun 6 sayı alması gerekir.

Bu oyunda oyuncular 5-5 sayı alır ise uzatmalar oynanmak durumundadır. Uzatma sonrasında kazanan oyuncu belirlenir.

Maç başında oyun 0-0 şeklinde başlar. Skor alana 15 puan eklenir. İkinci sayı ise 30'dur. Üçüncü sayı 40 puandır. Bunun yanında 40-40 eşitlik olduğunda ise ekstra sayı avantajı oluşur ve bu avantajı yakalayan oyuncu oyunu kazanır.

Oyundaki sayı sistemi diğer oyunlara göre oldukça farklıdır. Aynı zamanda son derece de eğlenceli bir oyundur. Bununla birlikte uluslararası alanda düzenlenen müsabakalarda da kurallar son derece dikkatli şekilde uygulanır.

KORT TENİSİ OYUN KURALLARI VE SAHA ÖLÇÜLERİ

Tenis maçında oyun servis atışı ile başlar. Servisi kullanan oyuncular topu çapraz noktaya atarak sayı elde etmeye çalışır. Servis kullanan oyuncu tarafından atılan topa rakip oyuncu da karşılık vermek durumundadır. Eğer karşılık veremez ise sayı servis kullanan oyuncuda kalır.

Servis kullanan oyuncu topa yalnızca tek bir hamle yapabilir. Eğer kullanılan top fileye takılır ise bu durum Let olarak isimlendirilir. Bu da servis kullanan kişinin atışı tekrarlaması gerektiğini belirtir. Servis kullanan oyuncu topu yeniden fileye takar veya bu topu dışarıya atar ise sayı karşı tarafın eline geçer.

Rakip kişi servis atışını karşılar ise iki rakip sayı alabilmek için oyun mücadelesine başlar. Bu süre iki taraftan birisi sayı alana kadar devam eder. Sayı kazanabilmek için mutlaka topun sahada iki defa sekmesi gerekir. Aynı zamanda rakip oyuncunun da topu dışarıya atması gerekir. Sayı kazanabilmek için aynı zamanda raketle topa sürat içerisinde vurulması büyük bir önem taşır.

TENİS NASIL OYNANIR, KAÇ SETTİR, 1 SET KAÇ SAYI VE KAÇ DAKİKA?

Tenis oynanan alanda mutlaka ölçülerin uygun standartlarda olması gerekir. Kortların 23,78 metre yani 78 fit uzunluğunda olması gerekir. Aynı zamanda 10,97 metre yani 36 fit genişlikte olması önem taşır. Tenis oyununda setlerde bir süre yoktur. Setler üzerine kurulmuş bir oyundur. Genelde oyunda 3 ya da 5 set bulunur. 5 setten üç tanesini kazanan oyuncu oyunun galibi sayılır. Bir set alabilmek için de 6 oyun oynanır.