Tepeköy Selçuk İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle İZBAN Tepeköy Selçuk İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir?

İZBAN hattının en popüler duraklarından biri Tepeköy Selçuk İZBAN hattıdır. Bu istasyonlar, gün içinde birçok kişi tarafından kullanılmaktadır fakat pek çok kişi bu istasyonların nerede olduğunu ve hangi saatlerde geçtiğini bilmemektedir. Ayrıca her gün düzenli olarak kullanan kişiler de Tepeköy İZBAN saatleri hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bunun haricine bu istasyonlara otobüsle veya başka İZBAN'larla aktarma yapabilmeniz mümkündür. Peki, yol tarifi ile İZBAN Tepeköy Selçuk İstasyonu nerede, nasıl gidilir ve kaç dakikada bir geçiyor? İşte bu soruların cevabı...

Tepeköy Selçuk İZBAN Saatleri

Tepeköy Selçuk İZBAN hattında ilk sefer 06:30'da başlamaktadır. Yaklaşık 23-25 dakika Selçuk'a varmanız mümkündür. Bu hatta seferler çoğunlukla 1-1.5 saatte bir gerçekleşmektedir. Bunun yanında en son sefer saati 23:50'dir. Buna göre ayrıntılı bir şekilde, Tepeköy'den Selçuk'a giderken İZBAN kalkış ve varış saatleri karşılıklı olarak gösterilmiştir:

06:30 06:53

07:40 08:03

08:40 09:03

09:50 10:13

11:20 11:43

13:00 13:23

14:30 14:53

15:50 16:13

17:20 17:43

18:30 18:53

19:30 19:53

20:40 21:03

21:50 22:13

23:50 00:13

Tepeköy Selçuk İZBAN İstasyonu Nerede?

Bu hattı kullanmak için öncelikle Tepeköy veya Selçuk'tan İZBAN'ı kullanmanız gerekmektedir. Daha çok Tepeköy'den Selçuk'a seferler kullanılmaktadır. Bu anlamda ilk olarak Tepeköy İZBAN'ın nerede olduğunu bilmek önemlidir. Tepeköy Tren İstasyonu, İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan TCDD'ye ait tren istasyonudur.

İzmir-Alsancak - Eğirdir demiryolu üzerinde yer alan istasyon, Ottoman Railway Company / Osmanlı Demiryolu Şirketi (ORC) tarafından İzmir - Aydın demiryolu için inşa edilerek 14 Kasım 1861'de hizmete girmiştir. ORC Şirketi, 1 Haziran 1935'te TCDD tarafından satın alınarak feshedilmiş ve şirketin işlettiği hatlar ve tren istasyonları TCDD'nin denetimine girmiştir. İstasyon, İZBAN A.Ş. tarafından elektrifikasyon altyapısıyla yeniden inşa edilerek 6 Şubat 2016'da tekrar hizmete girmiştir.

Selçuk İZBAN Sefer Saatleri

Selçuk İZBAN saatleri de diğer İZBAN'lar gibi çoğunlukla saat 05:30-06:30 gibi seferlere başlamaktadır. 24 dakikada bir gerçekleşen seferler saat 00:00'da genellikle son bulmaktadır.