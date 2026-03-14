Tepki çeken görüntülerdeki baba tanıdık çıktı! Şantajdan sabıkalı özel dedektif...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli baba Bilal Kartal yakalanarak gözaltına alındı. Tepki çeken baba Bilal Kartal, oğluna alkol içirmediğini, videonun ilaç içirmek için yapılan bir oyun sırasında çekildiğini savundu. Bilal Kartal (53), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kartal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilal Kartal'ın 2008'den beri özel dedektiflik şirketi sahibi olduğu ortaya çıktı. Genellikle "Aldatıldığından" şüphelenen kadınlardan oluşan müşterilerine hizmet eden özel dedektif Bilal Kartal, takip ettikleri insanları yasadışı yollarla görüntüleyip ortam dinlemesi yapıp, bilgisayarlarına yükledikleri programlarla yazışmalarını ve girdikleri siteleri izlemişti.

ŞANTAJ DA YAPMIŞ

Kartal ve adamlarının elde ettikleri bilgi, görüntü ve ses kayıtlarını, müşterilerinin yanı sıra takip ettikleri kişilerin yasak ilişki yaşadığı kadınlara da göndererek "şantaj" yaptığı anlaşılmış, müşterileri olan kadınlara "Cinsel tacizde" bulunmaya başlamıştı. Takip ettikleri kişilerin yasak ilişkilerini belirleyemeyince, şirket çalışanı M.N.Ç adlı kadını "Yem" olarak kullanıp yanlarına göndererek fotoğraflarını çektirdiği de anlaşılmıştı. Bilal Kartal ile o dönemdeki eşi İlknur Kartal ile yem olarak kullanılan M.N.Ç.'nin de (35) aralarında bulunduğu 12 kişiyi 2011'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda, dolmakalem, kravat iğnesi, kol saati, duvar saati, anahtarlık ve çakmak görünümlerinde 11 gizli kamera, 4 ses kayıt cihazı, 2 GPRS cihazı, 2 telsiz, 1 dürbün de ele geçirilmişti.