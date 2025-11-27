Tepki gören görüntülerin ardından o kafe mühürlendi: Taraflar belediyenin araya girmesiyle barıştırıldı

24 Kasım'da öğretmenlerini kutlamak için bölgede bir kafeye 20 kişilik rezervasyon yapan grup kafe sahibinin iddiasına göre 40 kişi geldi. Ancak aralarından yalnızca birkaçının sipariş vermesi üzerine grup, işletme sahibiyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre işletme sahibi, mekânda uzun süre oturdukalrını söyleyerek çıkmalarını istedi. İçlerinde engelli bir bireyin de bulunduğu belirtilen veliler tepki gösterince tartışma büyüdü.

Gruptan bir kadının kaydettiği görüntülerde işletme sahibinin, "Çık, uzatma. Ben mekân sahibiyim, seni kovuyorum. Bir daha da gelme" sözleri duyuluyor. Ardından "Emniyet müdürlüğüne de, kaymakama da, CİMER'e de götür. Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle" diyerek meydan okuması sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde dışarı çıkarılanlar arasında çocukların da olduğu görülüyor.

Tartışma görüntülerinin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonrası kafe mühürlenerek kullanıma kapatıldı.