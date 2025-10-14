Terasa bıraktığı bebeği ölmüştü! Kırgızistanlı kadın tutuklandı

Bodrum'a 5 ay önce çalışmaya gelen Kırgızistanlı Z.U.K (19), çalıştığı otelin personel lojmanında doğum yaptı. Bebeği havluya sarıp terasa bırakan kadın, yoğun kan kaybı şikâyetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlıkçılar polise haber verdi. Ekipler, terasta ölü bebek buldu. İfadesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavi edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Z.U.K, ifadesi alınmak üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadının ifadesinde bebeğin doğum yaparken öldüğünü söyledi. Z.U.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.