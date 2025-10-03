Terastan düşen Melisa yaşam savaşı veriyor

İnegöl ilçesi merkez Mesudiye Mahallesi Gümüş sokakta 3 katlı bir apartmanın en üs katında ailesiyle birlikte yaşayan Melisa B, saat 22.30 sıralarında evin terasına çıkarak çamaşır asmaya başladı. Kısa bir süre sonra dengesini kaybettiği iddia edilen genç kız, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Melisa B, tedavi altına alındı. Hastaneye koşan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İnegöl Emniyeti, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.