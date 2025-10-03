Haberler Yaşam Haberleri Terastan düşen Melisa yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 3.10.2025 12:56

Terastan düşen Melisa yaşam savaşı veriyor

Bursa’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin terasında çamaşır asan 16 yaşındaki Melisa B, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Terastan düşen Melisa yaşam savaşı veriyor

İnegöl ilçesi merkez Mesudiye Mahallesi Gümüş sokakta 3 katlı bir apartmanın en üs katında ailesiyle birlikte yaşayan Melisa B, saat 22.30 sıralarında evin terasına çıkarak çamaşır asmaya başladı. Kısa bir süre sonra dengesini kaybettiği iddia edilen genç kız, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Melisa B, tedavi altına alındı. Hastaneye koşan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İnegöl Emniyeti, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terastan düşen Melisa yaşam savaşı veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz