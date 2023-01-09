Terazi Burcu Hangi Ay? Terazi Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Terazi burcu hangi ay sorusu ilgilenenler için merak ettikleri ilk sorudur. Çünkü burçlar peşi sıra iki aya mensuptur. Bundan dolayı Terazi burcu ayı kafa karıştırabilir. Terazi burcu hangi ayda doğmuştur sorusu önemlidir. Çünkü kişilik özelliklerini anlamada yol gösterici olarak burçlar kullanılır. Buradan yola çıkılarak teraziler için ilk etapta bakılması gereken, terazi burcu hangi ay, terazi burcu hangi ayda doğmuştur sorularıdır. Cevaplar ise haberimizin devamında.

Terazi Burcu Hangi Ay Doğar?

Akılcılığı ile öne çıkan Terazi burçları sonbahar mevsimin gelmesiyle beraber kendisini gösterir. Eylül ve Ekim ayında doğarlar. Her burçta olduğu gibi bu burçta birbirini takip eden 2 aya sahiptir. Eylül ve Ekim ayı Terazi burcu ayıdır. Karşıt burcu Koç olarak bilinir ve uğurlu sayısı genel olarak beştir.

Terazi Burcu Tarihi, Ayı Ve Günleri Neler?

Güçlü yönlerinden biri adalet duygusu olan Terazi burçları, 21 Eylül ve 21 Ekim arasında doğar. Uğurlu günleri genel olarak Cuma günüdür. Tartışmayı sevseler de genel olarak olaylara pozitif yaklaşırlar. Uyumlu ve sevecendirler. Fakat bunu altında çok büyük bir güç vardır. Yaptığı işten emin olsa da onaylanmayı beklerler.