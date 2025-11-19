Haberler Yaşam Haberleri Terkos Gölü’nde su seviyesi kritik eşiğe geriledi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:03

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nde su seviyesi alarm veriyor. Balaban kıyısında suyun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle göl üzerindeki iskele tamamen karada kaldı, balıkçı tekneleri toprak zemine oturdu. Göldeki doluluk oranının yüzde 20’lere kadar düştüğü öğrenildi.

Semih KARA
Son haftalarda yağışların yetersiz olması, İstanbul barajları ve göllerinde su seviyelerinin hızla gerilemesine neden oldu. Bu durumdan en fazla etkilenen noktalardan biri ise Terkos Gölü oldu. Balaban kıyısında suyun çekilmesiyle göl tabanı ortaya çıktı.

Normalde su üzerinde bulunan iskele ve balıkçı tekneleri, kuruyan alanda karaya oturmuş durumda. Terkos Gölü'ndeki su kaybı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde teknelerin toprak zeminde kaldığı, iskelenin tamamen karaya çıktığı ve suyun kıyıdan metrelerce uzaklaştığı açık şekilde görülüyor.

