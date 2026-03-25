Terlik davası sil baştan

Denizli'de Asiye Kaytan (81), dışarı çıkmak isteyen 19 yaşındaki torununa engel olup terlikle vurduğu gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yaralama" suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak istinaf mahkemesi, anneannenin torununu koruma amacını ve eylemin ağırlığını dikkate alarak kararı bozdu. Terliğin silah sayılıp sayılmayacağı ve suç vasfının yeniden değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Birbirinden şikâyetçi olmayan anneanne ile torunun davası 9 Temmuz'da görülecek.