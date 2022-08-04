Termal Suyun Faydaları Nelerdir? Termal Su Neye İyi Gelir, Kimler Giremez, Yararları Ve Zararları Neler?

Doğal kaynak suyu olarak yerin altından çıkarılan termal sular mineral içeriği bakımından zengin olan sulardandır. Genellikle havuz şeklinde inşa edilen ve kişilerin içerisine girerek faydalanmaya çalıştığı termal su kaynakları ülkemizde oldukça yaygındır. Belli romatizmal ağrıların tedavisinde önerilen hatta ve hatta cilt sorunlarına da birebir gelen termal su kaynakları dünya genelinde tercih edilen tedavi yöntemlerinin başını çeker. Termal sular bakımından önemli bir konumda olan ülkemizdeki termal suyun faydaları ve zararları, termal suyun cilde ve yüze faydaları nelerdir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık.

Termal Su Neye İyi Gelir, Faydaları Nelerdir?

Termal su yer altından gelen ve ısısı genellikle 20 – 30 derece aralığında değişen rahatlatıcı, şifalı sulardır. Vücutta pek çok noktada tedavi amaçlı tercih edilen termal sular genellikle kükürt, sodyum klorür ve tuz içerir. Yer aldığı bölgeye göre özellikleri değişen termal suyun faydaları şunlardır:

Fizik tedavi gören hastaların iyileşme sürecini hızlandırıcı etkileri vardır.

Kıkırdak, kemik ve kas sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Toksinlerin vücutta atılmasını sağlar.

Cilt yüzeyindeki bozukluklar, pürüzler ve deformasyonların tedavi edilmesini sağlar. Böylece pürüzsüz bir cilt elde edilmesinde etkilidir.

Ödem atma konusunda destek sağladığı için genel bir rahatlama sağlar.

Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Başta kısırlık olmak üzere farklı cinsel rahatsızlıkların tedavisinde pozitif fayda sağlar.

Gut hastalığı tedavisinde başvurulan doğal tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

İçilebilme özelliği bulunan termal su çeşitleri idrar yolu enfeksiyonlarında kısa sürelerde etki eder.

Yine içilebilme özelliği olan termal sular böbrek taşı ve kum oluşumlarının kısa sürede vücuttan atılabilmesini sağlar.

Kan dolaşımının hızlanmasına etki eder. Böylece sindirim sisteminin sorunsuz çalışması ve kilo dengesinin sağlanmasını sağlar.

Kireçlenme, romatizma ve iltihaplı romatizmal hastalıklarda kısa sürelerde iyileştirici etki gösterir.

Selülit oluşumu gözlenen dokuların kendisini toparlamasını sağlar.

Nörolojik rahatsızlıkların bir kısmında iyileştirici etkisi vardır.

Bazı alerjik reaksiyonlarda tedavi edici özelliği bulunur.

Kadın hastalıklarının belli bir kısmının tedavisinde ek destek sağlar.

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ve strese bağlı sorunların ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Damar tıkanmaları sebebiyle meydana gelen rahatsızlıklarda tercih edilir.

Bel ağrılarında etkilidir.

Termal Suyun Cilt ve Yüz İçin Faydaları

İçine girilerek ya da içilebilen türlerini tercih ederek fayda sağlanabilen termal sular aynı zamanda cilt ve yüz bakımında da etkilidir. Her yaştan kişini faydalanmak istediği termal suyun cilde ve yüze faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Başta egzama olmak üzere sedef ve benzeri cilt rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Cilt pürüzleştirilmesinde etkili olduğu için sivilce, akne ve siyah nokta gibi istenmeyen durumların iyileşmesini sağlar.

Kan akışını hızlandırarak hücre yenilenmesini destekler. Böylece yaşlanmaya bağlı kırışıkların azalmasında etkilidir.

İçeriğindeki magnezyum sayesinde cilt yüzeyinde meydana gelen kuruluk sorunlarının önüne geçer.

Cilt iltihaplanmalarının tedavisinde kısa sürelerde etki eder.

Daha parlak ve sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşmayı destekler.

Termal Suyun Zararları Var Mı? Kimler Termal Suya Giremez?

Bilinçli bir şekilde başvurulduğundan büyük faydalar sağlayabilen termal sular bazı durumlarda tehlike oluşturabilir. Özellikle bazı kişilerin mutlaka doktoruna danışarak gitmesi gereken termal sular dikkat edilmediğinde ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Buna göre termal su kaynaklarını kullanmaması gereken kişiler şu şekilde listelenebilir:

Tansiyon rahatsızlığı bulunanlar,

Kalp krizi geçiren kişiler,

Obezler,

Hamile kadınlar,

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar,

Organ yetmezliği sorunu yaşayan kişiler,

Kanser gibi rahatsızlığı bulunanlar,

Kalp – damar sorunları yaşayanlar,

Kronik hastalık sahipleri.

Burada listelediğimiz sorunları yaşayan kişilerin bilinçsiz bir şekilde termal su faydalarından yararlanmak için çeşitli kaynaklara yönelmesi doğru değildir. Öncelikle doktorunuzla görüşmeniz gereken bu konuda gerekli onayı almadan termal suları kullanmamalısınız.