’Terör koridorundan’ stratejik savunma sanayi buluşmasına

Yıllarca Mali, Nijer ve Burkina Faso sınır bölgesindeki güvenlik sorunları nedeniyle "terör koridoru" olarak anılan bu coğrafya, Afrika'nın en stratejik savunma sanayi buluşma noktasına dönüşüyor. Bamako Expo 2026 (BAMEX'26) Afrika kıtasının sahne olduğu en kapsamlı savunma sanayi fuarı olma iddiasıyla 9-13 Kasım tarihlerinde Bamako'da ikinci kez kapılarını açacak.

54 Afrika ülkesinden ve ilgili birçok devletten üst düzey resmi ve savunma delegasyonlarını tek çatı altında buluşturacak fuar için Türk ve uluslararası firmalara açık kayıt süreci başladı. BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı ve The Peak Defense Genel Müdürü Harun Saraç, geçen yıl ilk kez düzenlenen BAMEX'in, Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımına açık bir organizasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendi alanlarında önde gelen birçok firmasının fuarda yer aldığına ve yaklaşık 35 ülkeden resmi delegasyonların Bamako'ya gelerek etkinliği yakından takip ettiklerini dile getiren Saraç, ilk yılı olmasına rağmen BAMEX'in hem katılımcılar hem de delegasyonlar açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.