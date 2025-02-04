Terör operasyonunda gazi olan polis memuru emekliye ayrıldı

Vali Yardımcısı Alper Balcı, Güner ile üç farklı ilde birlikte görev yaptıklarını belirterek, "İlk olarak 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta yürütülen Hendek-Barikat operasyonlarında birlikte çalıştık. O dönemde Ürgüp Kaymakamı olarak koordinatör vali yardımcısı görevindeydim, Yılmaz Güner ise Şırnak Polis Özel Harekât Müdürlüğü bünyesinde operasyonlara katıldı. 2019'da yollarımız Eskişehir'de tekrar kesişti. Eskişehir Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken bir hücre evi operasyonunda iki teröristi etkisiz hale getirdi, ancak operasyon sırasında yaralanarak gazi oldu. Son olarak 2022 yılından itibaren Kırşehir'de beraber görev yaptık. Gazi Polis Memuru Yılmaz Güner'e 32 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Emeklilik töreninde Güner'e hizmetleri için plaket takdim edildi.