Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı var

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın gizli faaliyetlerini deşifre etti. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibat halinde bulunan ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları saptanan kişilerin açık kimlikleri tek tek tespit edildi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tespitler sonrası operasyon düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.