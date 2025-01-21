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Giriş Tarihi: 21.1.2025 22:13

Terör örgütü destekçilerine geçit yok: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!

Malatya merkezli olarak Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi iki kişi kıskıvrak yakalandı.

AA
Terör örgütü destekçilerine geçit yok: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Malatya merkezli olarak Diyarbakır'da yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde İran bölgesinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları bulunan İran uyruklu M.A ve A.M.D yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü destekçilerine geçit yok: 2 kişi kıskıvrak yakalandı!
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