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Giriş Tarihi: 23.1.2025 19:22

Terör Örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Hakan İlhan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da yakalandı.

AA
Terör Örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İlhan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlendi. "Baran" kod adını kullanan şüpheliye terör örgütü mensupları tarafından sahte kimlik verildiği tespit edildi. Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İlhan gözaltına alınırken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İlhan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Terör Örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı!
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