Terör Örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İlhan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, sosyal medya platformu Tiktok'ta terör örgütü YPG/YPJ ambleminin bulunduğu tişörtle örgütün şarkısını söylediği belirlendi. "Baran" kod adını kullanan şüpheliye terör örgütü mensupları tarafından sahte kimlik verildiği tespit edildi. Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na katılarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İlhan gözaltına alınırken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İlhan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.