Terör örgütüne eş zamanlı darbe! DEAŞ’ın sözde bomba eğitimcileri yakalandı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı.

Terör örgütü DEAŞ'a ait bomba yapımı gibi çeşitli sözde eğitim videoları ile güncel propaganda faaliyetlerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistem ve anlık mesajlaşma programını kullanan teröristlerin açık kimlikleri tek tek tespit edildi. Teröristlerin özellikle gençler üzerinde beyin yıkama faaliyetleri yürüttükleri, terör örgütü DEAŞ'a katılımını sağladıkları kişilere söz konusu videolarla sözde eğitim verdikleri saptandı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ yanlısı paylaşımlar yapan ve terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 12 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un dokuz ilçesinde baskın düzenlenen 17 adreste yapılan detaylı aramalarda iki ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 13 mermi ve örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemleri içince sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.