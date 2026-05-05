Haberler Yaşam Haberleri Terör propagandası yapan 90 sosyal medya sitesine erişim engeli
Giriş Tarihi: 5.05.2026 18:20

Kırşehir'de, jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri terör propagandası yaptığı belirlenen 90 sosyal medya sitesine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

İHA
Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 90 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İl jandarma komutanlığı siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri, suçların önlenmesine yönelik sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 90 sosyal medya hesabı belirlendi.

Tespit edilen hesaplara yönelik , Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

