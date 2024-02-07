Terör saldırı sonrası adliyede güvenlik önlemleri arttırıldı

İstanbul Adliyesi'nde Dün saat 11.35 sıralarında DHKP/C'li iki terörist metrobüsten indikten sonra adliyeye giriş yapmak istedikleri esnada polisler tarafından durdurularak GBT sorgusu yapılmıştı. Bu esnada terörist Pınar Birkoç polise biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Kaçış esnasında Birkoç ile polis arasında çatışma çıktı. C kapısına doğru gelen iki terörist polis noktasına silahlı saldırıda bulunmuştu.

GÜN BOYU İNCELEMELER YAPILDI

Eski özel harekat polis memuru tarafından etkisiz hale getirilen iki terörist 3'ü polisi yaralamıştı. 3 sivil vatandaş yaralandığı çatışmada hastaneye kaldırılan yaralı Dilfiraz K., hayatını kaybetmişti. Adliyede panik dolu anların ardından olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat gelmişti. Gün boyu incelemeler devam etmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Saldırının ertesi günü İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri arttırıldı. Adliyenin meydanında çok sayıda polis araçları ve TOMA'lar bekletildi. Saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araç Shortland bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye attığı, sık sık GBT sorgusu yaptığı görüldü.