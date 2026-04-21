Terör ve kara parayla mücadelede Adalet Bakanlığı’ndan dev adım… 12 ilde yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Yardımcısı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Can Tuncay imzalı Genelge doğrultusunda, suç gelirlerinin izlenmesi ve terörün finansal ayağının kesilmesi için yeni bir döneme adım atıldı. 12 ilin Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, aklama suçlarına konu olan öncül suçların çoğunlukla organize suç örgütleri ve terör yapılanmaları tarafından işlendiği vurgulandı. Bu failler ve örgütlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, akaryakıt kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve yolsuzluk gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasının, ekonomik düzen ve sosyal hayat açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

HEDEF: TERÖR ÖRGÜTÜN PARA AKIŞINI KESMEK

Öte yandan ülkemizin barış ve güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütlerinin bu tür yasa dışı faaliyetler sayesinde hem varlıklarını sürdürüyor hem de yeni eylemler için finansman sağladığı kaydedildi. Bu nedenle, kara para ve terör finansmanı artık sadece bir suç değil, doğrudan milli güvenlik meselesi olarak ele alındığı genelgenin başlıklarından biri oldu.

SADECE CEZA DEĞİL MALİ SORUŞTURMADA YÜRÜTÜLECEK

Yazıda, ceza politikası önceliği olarak ulusal risklerle uyumlu eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi, el koyma ve müsadere kararlarının usulüne uygun şekilde uygulama etkinliğinin artırılması, aklama veya terörizmin finansmanı halinde tüzel kişiler için güvenlik tedbirlerine ve idari yaptırımlara etkin olarak başvurulması ve soruşturmaların yürütülmesinde uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla ge Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyurulduğu ve konularında bilgilendirme amacıyla toplantılar düzenlendiği belirtildi.

12 ŞEHRİN BAŞSAVCILIĞINDA YENİ BÜRO

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin suç yoğunluğu yüksek iller olan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde "Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu" kurulacak.

SAVCILAR SADECE O BÜRODAN SORUMLU OLACAK

Kurulacak bürolarda görev alacak Cumhuriyet savcılarının yalnızca bu alandaki soruşturmalara odaklanması hedefleniyor. Savcıların başka bürolarda veya duruşmalarda görevlendirilmemesi yönünde düzenleme yapılırken, aynı uygulamanın terör ve örgütlü suçlar bürolarında görev yapan savcılar için de geçerli olacağı belirtildi.

İKİ AYDA BİR KRİTİK ZİRVE

Genelge kapsamında ayrıca, her iki ayda bir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başkanlığında toplantılar düzenlenecek. Bu toplantılara ilgili başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve kolluk birimlerinin temsilcileri katılacak. Toplantılarda yürütülen soruşturmaların durumu değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar tespit edilerek çözüm yolları geliştirilecek.