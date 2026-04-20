Terörden arınan dağlarda kayak keyfi

Kristal kar yapısı ve doğal parkurlarıyla öne çıkan Mergabütan Kayak Merkezi’ne nisanın ortalarında da kayak tutkunlarını ağırlıyor
KAR örtüsünün yerde kalma süresinin en uzun olduğu illerden Hakkari'de, kış mevsimindeki yoğun yağışların etkisiyle kayak sezonu baharda da devam ediyor. Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan ve bazı noktalarda kar kalınlığı 2,5 metre olarak ölçülen merkez, yılın bu döneminde de misafirlerine kayak imkanı sağlıyor. Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki pistlerde gece kayağı yapılabilen merkezde kentin yanı sıra farklı illerden gelenler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor. Telesiyejle 3 bin rakımın üzerindeki zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, eşsiz manzaraya karşı kayarak adrenalin dolu anlar yaşıyor. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince uygulanan "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında kentteki okullardan gelen öğrenciler de merkezde kayak eğitimi alıyor.