Teröre çifte darbe: 47 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bölücü Terör Örgütü PKK'ya ve Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik iki operasyon düzenledi. İki operasyon İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yapılan titiz tespitlerin ardından gerçekleştirildi. Söz konusu terör örgütlerinin gizli faaliyetleri deşifre edildi. Bölücü Terör Örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında; İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı.

İstanbul'da Bölücü Terör Örgütü PKK'ya yardım eden kişilerin katılımı ile düzenlenen "Nevruz" etkinlikleri kapsamında Bölücü Terör Örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 1'i kuru sıkı üç tabanca, iki şarjör, 307 mermi, terör örgütü simgeleyen paçavralar, bazı yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dijital materyaller ele geçirildi.

FİNANS HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne de İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskınlar yapıldı. Çatışma bölgelerinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyetler yürüten teröristlerin ailelerine para aktararak finansal faaliyetlerde bulundukları belirlenen dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 47 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.ki operasyon polis kameralarına yansıdı.