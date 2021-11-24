Teröristlerin şehit ettiği Necmettin öğretmen unutulmadı

Necmettin Yılmaz'ın Şehit edilişinin 5'inci yılında Türkiye Gençlik Vakfı Siverek temsilciliğinin gönüllü gençleri Şehit öğretmenin okulunu ziyaret ederek öğrencilerle Necmettin Öğretmeni andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik projeleri destek programı kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı gönüllü gençler Çiftçibaşı kırsal mahallesindeki Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelip Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı 24 Kasım Öğretmenler gününde unutmadı. Öğrencilerle birlikte buruk bir Öğretmenler günü yaşayan gönüllü gençler Necmettin Öğretmenin resminin bulunduğu masaya öğrencilerle beraber karanfil bıraktı.

Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına Öğretmenler gününde gönüllü gençlerle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye Gençlik Vakfı Siverek Temsilcisi Ramazan Lale, "24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okuldayız. Gönüllü gençlerimizle beraber buraya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gönüllü gençlerimizle şehit öğretmenimizin öğrencilerini ziyaret ettik. Şehit öğretmenlerini anlattılar bizde dinledik, gönüllü gençlerimizde Necmettin öğretmeni andı. Gençlerimizin Necmettin Yılmaz gibi yetişmelerini tavsiye ettik. Şehit öğretmenlerimizin unutulmaması adına cehaletle mücadele eden eğitimcilerimizi bu uğurda canını feda eden şehit öğretmenlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına hüzünlü ziyaret gerçekleştirdik. Şehit olan tüm öğretmenlerimize gözünüz arkada kalmasın emanetiniz emanetimizdir şehitleri unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

"5 YIL OLDU ONU UNUTAMADIK"

Öğrencilerden Bilal Sunkar ise, "Öğretmenimizi hiçbir zaman unutmayacağız bugün Necmettin öğretmenimizi bizleri ziyaret eden abilerimizle andık. Anma günüde bizleri yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür ediyoruz. 5 yıl oldu onu unutamadık, onu çok seviyoruz" dedi. Esma Çeçan da, "Necmettin öğretmenimiz şehit edildiğinde ben birinci sınıf öğrencisiydim. Necmettin öğretmenimizin hiçbir dersini kaçırmazdık. Kendisi bizi çok severdi, oyun oynardık pasta getirip beraber keserdik, karne gününde evine giderken şehit edildi, çok üzüldük. Onu hiç unutmadık mekânı cennet olsun" dedi. Ziyaretin ardından gönüllü gençler yanlarında getirdikleri malzemeleri öğrencilere hediye ederek derslerinde başarılar diledi. Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde öğretmenlik görevini yapan ve yaz tatilinin araya girmesiyle birlikte memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak 14 Temmuz'da şehit edilmişti.