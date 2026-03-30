Terörsüz Türkiye süreci etkisini en çok turizmde gösteriyor

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Genel Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır'ın turizmi 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığına dikkat çekerek, "Ocak ve Şubat aylarında kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaşırken, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış kaydedildi. Bölgesel gelişmeler ve savaş ortamına rağmen elde edilen bu artış, Diyarbakır'ın turizmde giderek daha güçlü bir destinasyon haline geldiğini ortaya koydu" dedi.

"CAZİBE MERKEZİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Sur'un tarih kokan bir yerleşim yeri olduğunu belirten Kaya, "Özellikle Ramazan Bayramı döneminde yaşanan yoğunluk, Diyarbakır'ın kültür, tarih ve gastronomi turizmi açısından cazibe merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarihi surları, dünya mirası değerindeki yapıları, güçlü mutfak kültürü ve misafirperverliğiyle Diyarbakır; yerli ve yabancı ziyaretçiler için her geçen yıl daha fazla tercih edilen önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

MARDİN'DE TURİZM SEZONU HAREKETLİ BAŞLADI

Mardin'de turizm sezonu, yüksek doluluk oranları ve artan ziyaretçi sayısıyla güçlü bir başlangıç yaptı. Bayram tatili döneminde kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok turistin çevre il ve ilçelerde konaklamak zorunda kaldığı belirtildi. İlk üç ayda 300 bin kişinin ziyaret ettiği Mardin'de sezonun henüz başında yaşanan bu yoğunluk, Mardin'e olan ilginin her geçen yıl arttığını ortaya koydu.

İLK ÜÇ AYDA 400 BİN ZİYARETÇİ

Turizm sezonu tam anlamıyla başlamadan önce yılın ilk üç ayında yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan Mardin, 2026 yılı için de umut verici bir tablo çiziyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör Özgür Azad Güngör, Mardin'in sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasla dört mevsim turizme uygun bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Amacımız Mardin'de turizmi sadece belli dönemlere sıkıştırmak değil, yılın 12 ayına yayarak sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturmak" dedi.