Haberler Yaşam Haberleri Ters istikamette alkollü sürücü dehşeti! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 12:37

Ters istikamette alkollü sürücü dehşeti! 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alkollü sürücünün ters istikametten kavşağa girmesi sonucu kaza meydana geldi. Korkutan kazada 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Ters istikamette alkollü sürücü dehşeti! 6 yaralı
  • ABONE OL

Kaza İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. G.G. idaresindeki otomobil, Mermer Kavşağı'ndan ters istikametten kavşağa girdiği sırada A.Ü. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler A.Ü. ve G.G. ile araçlarda bulunan N.Ü., E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaralılar, ilk olarak Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrolde araç sürücüsü G.G'nin 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ters istikamette alkollü sürücü dehşeti! 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA