Ters istikamette alkollü sürücü dehşeti! 6 yaralı

Kaza İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. G.G. idaresindeki otomobil, Mermer Kavşağı'ndan ters istikametten kavşağa girdiği sırada A.Ü. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler A.Ü. ve G.G. ile araçlarda bulunan N.Ü., E.B.Ü. (6), M.Ç.Ü. (5) ve A.H.Ü. (3) yaralandı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yaralılar, ilk olarak Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrolde araç sürücüsü G.G'nin 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.