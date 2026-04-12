Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin lira

Giriş Tarihi: 12.04.2026

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli, Siirt, Hakkâri ve Şırnak'ta baharın habercisi olarak bilinen ve halk arasında "ağlayan gelin" adıyla anılan ters laleler (Fritillaria imperialis), bu yıl da sıkı koruma altında olacak. Türkiye'ye özgü endemik türler arasında yer alan bu nadide bitkiyi koparan ya da zarar verenlere uygulanan cezalar 2026 yılı itibarıyla ciddi oranda artırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinden alınan bilgilere göre, ters lalelerin doğal yaşam alanlarından koparılması halinde 700 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilebiliyor

