Ters yol canavarı dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen 20 SY 097 plakalı otomobil, Soykan Abay (18) idaresindeki 72 ABV 238 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Abay, yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan genç kadın ise 20 metre mesafeye savruldu. İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerin ardından Abay ile kimliği henüz belirlenemeyen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanındaki genç kadının ise durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayı sebep olan ve ters yönde ilerleyen sürücü gözaltına alındı.