Kaza, saat 15.00 sıralarında Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AE 3632 plakalı otomobilin sürücüsü 73 yaşındaki Mustafa Ö, ters yönden ana yola çıktı.

Bu sırada yeşil ışıkta ilerleyen Gelhan U. yönetimindeki 09 ADC 436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 10 metre sürüklenerek refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters yönden çıkınca kaza kaçınılmaz oldu: 2 yaralı

Kazada başından yaralanan Mustafa Ö., araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.