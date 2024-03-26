Tersine beyin göçü kanser hastalarına umut oldu

2007 yılında Birleşik Krallık Kanser Araştırma Bursu ile İngiltere'ye giden Acar, 2012 yılında doktorasını burada tamamladı. Ardından 8 sene boyunca Manchester ve Londra'daki farklı enstitülerde araştırmacı olarak görev alan Türk bilim insanı, TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı'nı keşfettikten sonra yurda dönme kararı aldı. 2020 yılından bu yana ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev alan Acar, başında bulunduğu araştırma ekibiyle de kanser hastalarına umut oldu.Yurt dışındayken Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşündüğünü dile getiren Dr. Acar, mevcut çalışmalarına ilişkin bilgiler de paylaşarak, "Araştırma grubumuzun öncelikli alanı, ülkemizde ilk olarak tümör organoid biyobankasını kurmak oldu. Her bir kanser hastasına özel organoidin genetik altyapısını belirleyerek, kişiye özgü tedavi çözümleri oluşturuyoruz. Üzerimizde emeği olan ülkemize katkı sunmanın ve burada genç beyinleri doğru yönlendirmenin bir görev olduğu düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye dönüş kararı almasındaki en büyük etkenin TÜBİTAK Programı olduğunu dile getiren Acar, "Dönüş kararı almamda beni cesaretlendiren en büyük unsur bu program oldu. Bu vizyon, benim gibi birçok bilim insanının Türkiye'ye yeniden kazandırılması açısından çok değerli" şeklinde konuştu. TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen Lider Araştırmacılar Programı, yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarına Türkiye'de kendi laboratuvarlarını ve araştırma gruplarını kurma imkânı sunuyor. Güçlü bir altyapıyla kurulan bu laboratuvarlar, üniversite öğrencilerinin gelişimine de büyük katkı sunuyor.