Terzi ölmüş, eşi baygın bulunmuştu: Olayda cam balkon detayı!

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Uğur'un aynı olayda zehirlenen ve bilinci kapalı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Hatice Uğur ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oksijen verilen Uğur'un genel sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Terzi Yılmaz Uğur'un (60) ölü, eşi Hatice Uğur'un (57) ise baygın halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon ve plastik doğrama işini yaptıkları belirlenen şüpheliler H.B. ve M.B. Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'ne davet edildi. İki şüpheli savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.