Tescilli beyaz baklavaya yoğun ilgi

2020 yılında Coğrafi İşaret Ürünü alan Osmanlı döneminden günümüze gelen ve sadece Bartın'da yapılan Beyaz Baklava' ya bu Ramazan Bayramın dada yoğun ilgi var. Eskiden evlerde bulunan taş fırınlarda dini bayram ve özel günlerde yapılan bu baklavayı, günümüzde ise birkaç imalatçı yaşatmaya çalışıyor.

Bu işletmelerin başında ise 100 yılı aşkın bir süredir vatandaşın damak tadına sunan Sarı ailesi geliyor. 3. Kuşak imalatçısı olan Melih Sarı 23 sene önce babasının imalatında Beyaz Baklava üretmeye başladığını belirterek" Babaannem Hatice Sarı, genç kızlığından itibaren, evlerinin bahçesinde bulunan taş fırında özellikle bayramlarda, Beyaz Baklava yaparmış, eli çok lezzetli olduğundan dolayı ve çok güzel yapmasından dolayı, akraba ve komşulara da baklava yaparmış. Hatta baklava yaptıracak kişiler günler önce Babaanneme sipariş verirlermiş. Benim bildiğim 100 seneden fazla Sarı ailesi olarak meşhur, Bartın'ın Beyaz Baklavasını yapıyoruz. Bartında da ilk seri imalatına başlayan firmalardan birisiyiz"

Bayrağı babasından devir aldığını belirten Sarı, "Babam annesinden Beyaz Baklavanın püf noktalarını öğrenmiş ve 50 yıl önce kurduğu imalathanede "Beyaz Baklava" imalatına başlamış. Bartın'ın ilk Beyaz Baklava imalatı yapan aileyiz. 3.kuşak olarak bende 2001 yılında askerden gelince, babam ile birlikte Beyaz Baklava ve su böreği yapmaya başladım, 3 sene öncede tamamen imalatı ben devir aldım ve geçen sene Aralık ayında vefat edince imalatı tek başıma sürdürüyorum. Babamın lakabı da Börekçi Zeki idi. Çok şükür Beyaz Baklavamızın unutulmaması için bizimle birlikte birkaç firma çalışıyoruz. "

BEYAZ BAKLAVANIN ÖZELLİĞİ PİŞMESİNDEN

Beyaz Baklavanın özelliği hakkında bilgi veren Melih Sarı, "Beyaz Baklava sadece Bartın da yapılır, yani yöremize has bir baklava türüdür. Kara fırın dediğimiz odun ateşinde ve 4 saat içinde pişiyor. Kara fırında ve odun ateşinde piştiği için hem rengi beyaz oluyor, hem de tüm katları pişmiş oluyor. Bunun püf noktasını bilmeyenler kara fırınlarda odun ateşinde pişirseler dahi böyle beyaz kalmasını beceremezler ve hemen baklava kızarır, beyaz baklavalıktan çıkar."

Beyaz Baklavanın bir özelliğinin de kesinlikle glikoz kullanılmaması olduğunu belirten Sarı "100 senedir geleneksel atalarımızdan öğrendiğimiz yöntemle, en kaliteli yerli un, yerli nişasta ve pancar şekerinden ve cevizli yapıyoruz, baklavamızın tercih edilmesinin sebeplerinden biri de kullandığımız en kaliteli malzemeler ve hakiki şeker pancarından ve glikoz kullanmamızdır. Ayrıca içine ise yöremizde yetişen cevizlerden konur, Bartın Beyaz Baklavası sadece cevizli olur. Bartın da bir söz vardır "Kavşak suyundan içen Bartın''lı olur denilir. Bartın Beyaz Baklavamızdan tadan ise bu baklavadan vazgeçemez"

Türkiye'nin dört bir yanından Bartın'ın Beyaz Baklavasına yoğun ilginin olduğunu belirten Sarı "Sadece gurbet de bulunan Bartınlılar değil, bu Baklavayı tadan ve tadını bilenler bu baklavadan vazgeçmezler, Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar ararlar ve özellikle Ramazan Bayramı öncesi isterler, her Ramazan Bayramı öncesi beyaz baklavaya yoğun talep olmaya başladı. Bizi arıyorlar ne kadar istediklerini belirtiyorlar, bizde kargo ile özenli bir şekilde, baklavaya zarar gelmeyecek şekilde paket yapıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Hatta yurt dışından yıllık izinle gelen Bartınlılar giderken hediye olarak Bartın Beyaz Baklavası götürüyor. Baklavamız da glikoz kullanmadığımız için ağızda dağılır, hoş bir tat bırakır, mideyi yakmaz, yemesi çok lezzetlidir, bu özellikleri nedeniyle tercih edilen bir baklavadır"

Nasıl Antep'in Fıstıklı Baklavası varsa, Bartın'ında Beyaz Baklavasının olduğunu belirten 3. Kuşak imalatçı Melih Sarı, "Antep'in fıstıklı baklavası kadar bizim de beyaz baklavamız meşhurdur, geçmiş yıllarda iyi tanıtım yapılmadığı için Beyaz baklavamız son 5-6 yıldır revaçta. Doğu'nun fıstıklı baklavası, batının ise Bartın Beyaz Baklavası meşhurdur. Bartın Belediyesinin 2018 yılında yaptığı girişimler sonucu 2020 yılında "Bartın Beyaz Baklava" olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Belgesi alındı. Artık bizim baklavamız 6 yıldır Coğrafi İşaret Belgeli Ürün unvanına sahip. Böylece baklavamızın değeri bir kat daha arttı ve ismi daha çok anılır oldu" dedi.