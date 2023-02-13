Tesettür İle İlgili Ayetler – Kuran’da Baş Örtüsü ve Tesettürle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Tesettür ile ilgili ayetler ve mealleri özellikle kadınların okuması gereken kurallar bütünüdür. Tesettür ile ilgili ayet ve hadisler incelendiğinde kadınların ne şekilde örtünmesi gerektiğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Kuran'da tesettür hangi ayette geçiyor? Kuranda başörtüsü âyeti hangisi sorusu için Kuran meal kitaplarına bakmanız gerekir. Kuranda tesettür nasıl olmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tesettür İle İlgili Ayetler ve Mealleri

İslam inancına göre kadınların örtünmesi farzdır. Bunun nasıl olması gerektiği de tesettür ayetinde belirtilmiştir. Tesettür ile ilgili ayetler ve bunların mealleri aşağıda sıralanmıştır.

A'raf Suresi 31. Ayet: Ey Âdemoğulları! Namaz kıldığınız, ibadet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

A'raf Suresi 32. Ayet: Resulüm şöyle de: "Allah'ın kulları için yarattığı ziynetleri, temiz ve hoş rızıkları kim haram kılabilir?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir; kıyamet günü ise sadece mü'minlerin olacaktır." İşte biz, bilen bir toplum için ayetleri böyle açık açık beyan ediyoruz.

Nahl Suresi 5. Ayet: Hayvanları da O yaratmıştır. Onlarda sizin için elbise yapılıp ısınmanızı sağlayan deri, yün, kıl gibi şeyler ve daha başka pek çok faydalar vardır. Ayrıca onların bir kısmının da etlerini ve ürettikleri yiyecekleri yersiniz.

Nahl Suresi 81. Ayet: Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı ve kimi dağlarda sizin için barınaklar meydana getirdi. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Allah, size olan nimetini böylece tamamlıyor ki, tam bir teslimiyetle O'na yönelip itaat edesiniz.

Kuran'da Tesettür Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da tesettür ayeti Ahzap Suresi içinde geçer. Yukarıda belirtilen ayetlerde de giyinme ve temizlik ile ilgili bir kısım hususlara değinilmiştir. Kadınların tesettür konusu ile ilgili olan asıl ayet aşağıdadır.

Ahzap Suresi 59. Ayet: Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına söyle evlerinden dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu, onların iffetli kadınlar olarak tanınmaları ve kötü insanlar tarafından sözlü veya fiilî tacize uğrayıp incitilmemeleri açısından en uygun yoldur. Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.