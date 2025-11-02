Teşkilat 156. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat dizisi, pazar akşamları TRT 1'de yayınlanmaya devam ediyor. 2 Kasım'daki bölümün bitmesinin ardından izleyiciler, 156. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizide yeni bölümün gelişmeleri şimdiden gündemde. Peki, Teşkilat 156. bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?
Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/fragman
Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.
Rutkay ve Şirket peş peşe hain planlar kurarlar, bu sefer de kaçırdıkları rehinelere karşı Cevher'e şart koşarlar. Altay, ekip ile rehineleri kurtarma operasyonunu başlatırken Cevher'e büyük bir söz verir, ne olursa olsun bu sözünü tutacaktır.