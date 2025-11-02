Haberler Yaşam Haberleri Teşkilat 156. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 22:58

Teşkilat 156. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2 Kasım’da ekrana gelen bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay’ın rol aldığı yapımda 156. bölümün detayları merak konusu. Peki, Teşkilat 156. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Teşkilat 156. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat dizisi, pazar akşamları TRT 1'de yayınlanmaya devam ediyor. 2 Kasım'daki bölümün bitmesinin ardından izleyiciler, 156. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizide yeni bölümün gelişmeleri şimdiden gündemde. Peki, Teşkilat 156. bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 156. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/fragman

TEŞKİLAT 155. BÖLÜM KONUSU

Düşman, Teşkilat'ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer.

Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.

Rutkay ve Şirket peş peşe hain planlar kurarlar, bu sefer de kaçırdıkları rehinelere karşı Cevher'e şart koşarlar. Altay, ekip ile rehineleri kurtarma operasyonunu başlatırken Cevher'e büyük bir söz verir, ne olursa olsun bu sözünü tutacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teşkilat 156. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz