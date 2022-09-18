Teşkilat dizisi yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? 18 Eylül TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Her pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Sezon finalinde Hulki ve Serdar karakterlerinin ölümüyle Nihat Altınkaya ve Çağlar Ertuğrul diziden ayrılırken yeni sezonda kadroya birbirinden başarılı isimler dahil oldu. Yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdüren izleyiciler, ''Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Teşkilat 3. sezon tarihi ve 18 Eylül TRT 1 yayın akışı…