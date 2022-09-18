Teşkilat dizisi yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? 18 Eylül TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Her pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Sezon finalinde Hulki ve Serdar karakterlerinin ölümüyle Nihat Altınkaya ve Çağlar Ertuğrul diziden ayrılırken yeni sezonda kadroya birbirinden başarılı isimler dahil oldu. Yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdüren izleyiciler, ''Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Teşkilat 3. sezon tarihi ve 18 Eylül TRT 1 yayın akışı…
18 Eylül TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.
Başrolünde Deniz Baysal, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'in yer aldığı yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor. Bugün saat 20.00'da Büyükbaba ile Savaş filmi ekranlarda olacak.
Hayranları tarafından merakla beklenen Teşkilat dizisinin yeni sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. Ancak tanıtımda dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.
Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizinin 3. sezonunun 25 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon diziden, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimler ayrılmıştı. Sezon finalinde Serdar karakterinin ölmesiyle birlikte başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul da diziden ayrılmıştı. Dizinin 23. sezonunda yer alacak oyuncular belli oldu.
Dizinin kadrosuna Murart Yıldırım, Yunus Emre Yıldırım, Levent Can ve Yunus Narin dahil oldu.
Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.
Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.