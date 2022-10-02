Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim? TRT Teşkilat oyuncu kadrosuna kimler katıldı?

Teşkilat oyuncuları yeni sezon ile birlikte büyüdü. Murat Yıldırım en büyük ekleme olurken, dizinin yeni bölümünü izleyenler Teşkilat yeni sezon oyuncu kadrosu kim sorusuna yanıt arıyor. Teşkilat yeni sezon oyuncuları ile yeni bir hikayeye yelken açacakken, Trt 1 ekranları da bu yapımı konuşacak. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim, kadroya kimler katıldı? İşte detaylar....
Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı
Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Teşkilat dizisi, üçüncü sezon ilk bölümüyle 2 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
Teşkilat dizisi, geçtiğimiz sezon büyük kan kaybetmiş ve Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimler projeden ayrılmıştı.
Sezon finalinde Serdar karakterinin ölmesiyle birlikte başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul da diziye veda etmişti. Dizinin 3. sezonunda yer alacak oyuncular belli oldu.
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna Murart Yıldırım, Yunus Emre Yıldırım, Levent Can ve Yunus Narin dahil oldu.
Kendi eliyle ekip arkadaşlarını ölüme göndermek zorunda kalan Zehra, bu travmayı kolayca atlatamaz ve görevden istifasını verir. Zehra için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kabuslar peşini bırakmayacak.
Kendisini bu tahammül edilemez girdaptan çıkarmak için çözüm yolu arayan Zehra, gizemli bir kişiyle karşılaşmasının ardından ne yapması gerektiğinin farkına varır. Zehra'nın zorlu sınavında en büyük destekçisi yine Teşkilat olacaktır.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir.
Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer.
Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır.
Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.