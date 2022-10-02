Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim? TRT Teşkilat oyuncu kadrosuna kimler katıldı?

ZEHRA'NIN ZORLU SINAVI

Kendi eliyle ekip arkadaşlarını ölüme göndermek zorunda kalan Zehra, bu travmayı kolayca atlatamaz ve görevden istifasını verir. Zehra için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak kabuslar peşini bırakmayacak.

Kendisini bu tahammül edilemez girdaptan çıkarmak için çözüm yolu arayan Zehra, gizemli bir kişiyle karşılaşmasının ardından ne yapması gerektiğinin farkına varır. Zehra'nın zorlu sınavında en büyük destekçisi yine Teşkilat olacaktır.