Teslime’nin katili duruşmada çark etti! “Seni seviyorum" diyerek intihar etti

'SAVCI, EN ÜST DERECEDEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ'

Duruşman çıkışında açıklama yapan Beytullah Hanedan, "Benim kızım olup olmaması önemli değil, başka çocuklar ölmesin diye sanık Fidan'ın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Hanedan ailesinin Avukatı Avukat Ahmet Çetinbilek ise "Bugün olayın birinci derece faili Efe Fidan, maktulün ve sanığın arkadaşları dinlendi. Uzun bir yargılama sonucunda mahkeme birtakım delillerinin toplanmasına karar verdi. Ancak, iddia makamı, sanığın 'kadını karşı ve tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğini ve bu suçun sübut ettiğinden bahisle mütalaa verdi ve en üst dereceden cezalandırılmasını istedi. İki tanığın daha dinlenmesi için duruşma 9 Nisan'a ertelendi. Bizim de toplanması istediğimiz deliller vardı, ayrıca beyanda bulunacağız. Yargılama devam ediyor" diye konuştu.