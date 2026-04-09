Teslime’yi zeytinlik alanda katletmişti: O cani hakkında karar verildi!

CİNAYETİN PLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Mütalaada; sanığın Teslime Hanedan'ın kendisinden ayrılmak istemesi, başka kişilerle görüşmesi, para meselesi ve ailesine uyuşturucu kullandığını söyleyeceğini belirtmesi gibi nedenlerle cinayeti planladığı değerlendirildi. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde savcılık, sanık Efe Fidan'ın Teslime Hanedan'ı tasarlayarak tabancayla başından vurup öldürdüğünü belirterek, 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Efe Fidan, sanık Fidan'ın anne ve babası ile, öldürülen Telime Haneden'ın anne ve babası ile tarafların avukatları ve tanıtlar katıldı. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlenilmesinin ardından kararını açıklayıp, sanık Efe Fidan'ın temyiz yolu açık olmak üzere 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmışmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.