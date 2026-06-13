Tespit yapılamasın diye telefonu kapattım

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016 günü evinde tabancayla vurularak öldürülen ünlü Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde önceki gün katil zanlısı Bülent Gündüz'e olay yerinde yer gösterme yaptırıldı.

'EŞİMİN ÜZERİNE KAYITLI'

Katil zanlısı, olay günü kullanılan telefon hattının kime ait olduğu sorusuna; "Bu numara olay tarihinde kullandığım hattır, numarası siz söyleyince hatırladım. Eşimin adına kayıtlı diye hatırlıyorum. Bu numarayı 5 yıl kadar kullanmışımdır.

Bu telefon hattımda Yüksel, Fazlı ve Serdar kayıtlıdır fakat görüşüp görüşmediğimi tam hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Cep telefonunu kapatıp SIM kartını çıkardığı görüntülere ilişkin "Benim olay yerine gidişime ilişkin görüntülerdir. Kimseden fikir almadım, akıl danışmadım. Gerçekleştireceğim olayla ilgili tespit yapılamasın diye hattımı telefonumdan çıkardım. Telefonu ne zaman açtım, ilk kiminle görüştüm bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

ŞÜPHELİLERDEN 2 MESAJ

Şüphelinin HTS kayıtlarında yapılan incelemede, olay yerine giderken 24 Mart 2016 günü saat 18.59'da kapanan Gündüz'ün cep telefonunun, 25 Mart 2016 günü saat 13.20'de yeniden açıldığı tespit edildi. Gündüz'ün cep telefonunu açtığında, şüphelilerden Serdar K.'dan 2 mesaj aldığı belirlendi. Gündüz, bu mesajların içeriğle ilgili, "Mesajın içeriğini hatırlamıyorum. Kendisi köy derneğini yönetir, dernek ile ilgili mesaj atmış olabilir" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Gündüz ve iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.