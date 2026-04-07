"Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" ilanı vermişlerdi: İş öncesi yüzde 10 kalanı iş sonrası!

Sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik yapılan operasyonla ilgili soruşturma derinleştirildi. İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında; "Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür" biçiminde açıkça suç çağrısı içeren ilanlar verdikleri tespit edildi.

DELİL OLARAK KAYIT ALTINA ALINDI

Devam eden soruşturmada şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler kan dondurdu. İlanlarda; "İstanbul'daki işçiniz geldi. Mekana atma 100 bin, yaralama 175 bin, önden ödeme alınır. Boş yere mesaj atmayın, kesin olup öyle yazın. Her iş yapılır, fiyatlarımız uygundur" şeklinde ifadeler kullanıldığı tespit edildi. Tüm bu ilanlar delil olarak kayıt altına alındı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Antalya ve İstanbul olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 44 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgulamanın ardından 32 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BU PAYLAŞIMI BANA BİRİSİ YAPMAMI SÖYLEDİ"

Şüphelilerin bazılarının ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli S.G.; "İstanbul-Ankara her türlü tetik işi yapılır, iş öncesi %10 kalanı iş sonrası" şeklindeki paylaşımı bana birisi yapmamı söylemişti, bu kişi bana telegramdan ulaşmıştı, benim yapmış olduğum bu paylaşım sonrası bana birisi ulaşırsa kendisine yönlendirmemi ve bunun karşılığında da bana para vereceğini söylemişti, benim paylaşımımdan sonra bana bir kişi yazmıştı, bende bu kişiyi bana paylaşımı yapmamı söyleyen kişiye yönlendirmiştim" dedi. U.E ise ifadesinde; "Hesap bana ait değildir, Daltonlar Sohbet isimli bir gruba üye olmadım, "İstanbul içi bel altı yaralama mekan kurşunlama yapılır tahsilat yapılır" şeklinde bir paylaşım da yapmadım, benim x hesabıma meksika üzerinden giriş yapıldığına ilişkin mesaj gelmişti." Dedi. Ö.E. ise ifadesinde; "Ben telegram yüklemedim, Türkiye Tetikçi isimli gruba "İst tetik işi olan yazsın boş muhabbete yazmayın" şeklinde bir paylaşımda bulunmadım, Tutuklanmak istemiyorum" dedi.