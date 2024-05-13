Tevbe Suresi 111. Ayet Okunuşu - Tevbe Suresi 111. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Tevbe Suresi 111. ayet okunuşu, Müslümanların güvenilirlik, sadakat, ahde vefa ve sözlerinde istikrarlı olma gibi önemli ahlaki değerleri hayatlarında uygulamalarını öğütler. Tevbe Suresi 111. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali toplumsal ilişkilerde dürüstlüğün, güvenin ve güçlü bağların önemini vurgular ve Müslümanların Allah'a olan bağlılığını ve imanlarını güçlendirmeye yöneliktir. Bu da Müslümanların sözlerine ve taahhütlerine sadık kalmalarını önemli kılar.
İnna(A)llâhe-şterâ mine-lmu/minîne enfusehum veemvâlehum bi-enne lehumu-lcenne(te)(c) yukâtilûne fî sebîli(A)llâhi feyaktulûne veyuktelûn(e)(s) va'den 'aleyhi hakkan fî-ttevrâti vel-incîli velkur-ân(i)(c) vemen evfâ bi'ahdihi mina(A)llâh(i)(c) festebşirû bibey'ikumu-lleżî bâya'tum bih(i)(c) veżâlike huve-lfevzu-l'azîm(u)
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Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak va'detmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.