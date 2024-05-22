Tevbe Suresi 40. Ayet Okunuşu - Tevbe Suresi 40. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biri olan Tevbe Suresi 40. ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v) ve İslam'ın ilk yıllarında yaşanan kritik bir anı anlatır. Bu ayet, Allah-u Teala (c.c)'nın her zaman müminlerle birlikte olduğunu ve onları asla yalnız bırakmayacağını gösteren bir mucize olarak kabul edilir. Bu sebepten Tevbe Suresi 40. Ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali ile ayrıntılı olarak incelenmelidir.

Tevbe Suresi 40. Ayet Okunuşu

İlla tensuruhu fe kad nesarahullahu iz ahracehullezîne keferu saniyesneyni iz huma fil ğayri iz yekul li sahîbihî la tahzen innallahe meana fe enzelellahu sekînetehu aleyhi ve eyyedehu bi cunudil lem teravha ve ceale kelimetellezîne keferus sufla ve kelimetullahi hiyel ulya vallahu azîzun hakîm

Tevbe Suresi 40. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber" diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 40. Ayeti Arapça Yazılışı

Tevbe Suresi 40. Ayet Ayetin Anlamı Ve Önemi

Bu ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den hicret ederken yaşadığı zorlukları ve Allah-u Teala (c.c)'nın ona olan yardımını anlatmaktadır. Ayette geçen "o" Hz. Muhammed'i (s.a.v), "arkadaşı" ise Hz. Ebu Bekir'i (r.a) ifade etmektedir. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'i (s.a.v) öldürmek için planlar yaparken, o ve Hz. Ebu Bekir (r.a) Sevr Dağı'na sığınmak zorunda kalmışlardır. Mağarada saklanırken Hz. Ebu Bekir'in (r.a) endişelendiğini gören Hz. Muhammed (s.a.v), ona Allah-u Teala(c.c) 'nın her zaman yanlarında olduğunu ve onları koruduğunu hatırlatmıştır.

Bu ayet, Allah-u Teala (c.c) 'nın her zaman müminlerin yanında olduğunu ve onları asla yalnız bırakmayacağını gösteren önemli bir ayettir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) yaşadığı bu olay, müminlere zor zamanlarda bile ümitsizliğe kapılmamaları ve Allah-u Teala(c.c) 'ya güvenmeleri gerektiği konusunda bir ders vermektedir. Ayet ayrıca Hz. Ebu Bekir'in (r.a) Hz. Muhammed'e (s.a.v) olan sadakatini ve bağlılığını da göstermektedir.

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