Tevbe Suresi 5. Ayet Okunuşu - Tevbe Suresi 5. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Tevbe Suresi, Kur'an'ın 9. suresidir ve içerisinde 129 ayet barındırmaktadır. Hicri olarak 9. yıla tarihlenmekte olan Tevbe Suresi 5. Ayet okunuşu sayesinde iman edenler, Allah'ın kelamlarını kalplerinin en derininde hissetmektedir. Bunun da yanı sıra, Tevbe Suresi 5. Ayeti Arapça yazılışı ile Müslümanlar ile anlaşma içerisinde olan kimselere tam olarak 4 aylık bir süre tanındığı anlaşılmaktadır. Bu hususu ise mümin vatandaşlarımız; Tevbe Suresi 5. Ayeti Türkçe anlamı ve meali sayesinde tam olarak anlamakta ve öğrenmektedir.

Tevbe Suresi 5. Ayet Okunuşu

Tevbe Suresi 5. Ayet okunuşu şu şekildedir;

''Fe izenselehal eşhurul hurumu faktulul muşrikine haysu vecedtumuhum ve huzuhum vahsuruhum vak'udu lehum kulle marsad , fe in tabu ve ekamus salate ve atuz zekate fe hallu sebilehum, innallahe gafurun rahim.''

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Tevbe Suresi 5. Ayeti Arapça Yazılışı

Tevbe Suresi 5. Ayeti Arapça yazılışı şu şekildedir;

Tevbe Suresi 5. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Tevbe Suresi 5. Ayeti Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.