Tevhid Ne Demek? Kelime-i Tevhid Ne Anlama Gelir, Nasıl Çekilir?

Tevhid, manevi anlamda huzur ve sükunet bulmaya yardımcı olur. İslam'ın temel inanç esaslarından biridir. Allah'ın birliğine inanmak, İslam'ın en önemli şartıdır ve Müslüman olmanın temelini oluşturur. Bu, Allah'a ortak koşmaktan (şirk) korunmanın en güçlü yoludur. Tevhid ne demek, kelime-i tevhid ne anlama gelir ve nasıl çekilir bilmek, Allah'ı sürekli hatırlamayı sağlarken yanlış inançlardan ve davranışlardan uzak tutar.

Tevhid Ne Demek?

Tevhid, İslam inancında Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak anlamına gelir. Kelime olarak "birlemek" ya da "bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek" demektir. Tevhid, Allah'tan başka ilah olmadığına ve yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerektiğine inanmayı ifade eder. Bu inanç, İslam'ın temel taşlarından biridir ve "Lâ ilâhe illâllah" (Allah'tan başka ilah yoktur) sözü ile özetlenir.

Tevhid kavramı, aynı zamanda ilahi fiillerin Allah'ın zatıyla bağlantılı olduğunu ve yaratılmış her şeyin bu birliği gösterdiğini anlamak olarak da ifade edilir. Kur'an'da tevhid kelimesi geçmese de, "vahd" kökünden gelen "vâhid", "ahad" gibi kelimeler Allah'ın birliğini vurgular. Tevhidin karşıtı ise şirktir, yani Allah'a ortak koşmaktır. Ayrıca ilmi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır. İlmi tevhid, Allah'ın birliğini ve kainattaki bütün birliklerin O'nun birliğini gösterdiğini bilmektir. Ameli tevhid ise, bu inancın insanın amel âleminde tam bir hâkimiyetle hükmetmesidir. Örneğin, Fatiha Suresi'nin "İyyake na'budu ve iyyake nasta'in" (Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz) ayeti, ameli tevhidin bir örneğidir.

Kelime-i Tevhid ve Anlamı Nedir?

Kelime-i Tevhid, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan bir kavramdır. Arapça kökenli bir terimdir ve "Allah'ı birleme cümlesi" anlamını taşır. Bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek anlamı da içinde gizlidir. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında ve mabud oluşunda bir ve tek olduğunu hem kalp hem de zihin yoluyla kabul etmeyi ifade eder.

Türkçe Okunuşu: "Lâ ilâhe illallâh Muhammedü'r-rasûlullah".

Türkçe Anlamı: "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir." şeklindedir.

Fazileti: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuştur: "Zikrin en faziletlisi (Lâ ilâhe İllâllah) tır." Ayrıca, yüz defa "Lâ ilâhe illallah" diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır.