Teyzesini öldüren caniden kan donduran ifade

Bayram sebebiyle ailesinin yaşadığı Kırklareli'nin Vize ilçesine giden yazar Ayten Öztürk, 29 Mayıs günü eve gelen yeğeni Berker Sağlam (24) tarafından bıçaklandı. Göğüs ve karın bölgesinden 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Berker Sağlam, jandarmanın çalışmasıyla kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sağlam, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH, teyzesini öldüren stajyer avukat Berker Sağlam'ın ifadesine ulaştı. İfadesinde teyzesi ile arasındaki ilişkinin önceden iyi olduğunu belirten Sağlam, bir süredir teyzesinin kendisine karşı tavırlarının değiştiğini iddia etti. Stajyer avukat olduğunu ancak gereken psikolojik yeterlilik muayenelerinden geçemediğini söyleyen Sağlam'ın ifadesinde, teyzesinin hastane ve doktorları arayarak süreci yönlendirdiğini ileri sürerek, "Psikolojik yeterlilik muayenelerinden geçemedim, teyzemin hastane ve doktorları arayarak süreci yönlendirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

BIÇAK DARBELERİ

Dört farklı psikolojik ilaç kullandığını ve bunları annesinin üzerinden aldığını belirten Sağlam şunları söyledi: "Teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi, teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum."



PİŞKİN SAVUNMA

Olay gününü anlatan Sağlam ifadesinde, "İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Komşuyu tanımıyorum. İçimden bir ses 'Bu kadın seni bir iki gün içerisinde öldürecek' diyordu. Olay anını sadece bağırış olarak hatırlıyorum. Ani bir kararla teyzemi öldürdüm" dedi.