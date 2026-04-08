TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan’ı ziyaret etti

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan da yer aldı. Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasındaki temaslar ele alınırken, karşılıklı iyi niyet mesajları verildi.

Ziyaret kapsamında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yardımcısı Ayhan'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Millî Takım forması hediye etti. Ayhan ise Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket takdim etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ayhan, TFF heyetinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Bilal Arslan ve Sayın Cengiz Gökay'a nazik hayırlı olsun ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.