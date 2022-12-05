TFF binasına silahlı saldırı davası başladı

Geçtiğimiz Eylül ayında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da aralarında bulunduğu 21 müşteki TFF yönetim binasında toplantı halindeyken 150 metre mesafe uzaklıktaki Riva deresinde bulunan ahşap kulübeden ateş açılmış, mermilerden biri müştekilerin bulunduğu salonunun çift camını delmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheliler Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkında 4 ayrı suçtan 291'er yıla kadar hapsi talebiyle dava açılmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cüneyt Uslu bulunduğu cezaevinden getirilirken Hamit Altıntop'un da aralarında bulunduğu müştekiler, tutuksuz sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

YÜZEN EVİN SAHİBİYMİŞ

Tutuklu sanık Cüneyt Uslu savunmasında "Alkalün etkisiyle havaya ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Bu olay büyük bir talihsizlikti. Diğer sanık Oğuzhan yakın arkadaşımın oğludur. Riva'da bana ait yüzen evde oturmaya gittik. Ev iskeleye bağlı vaziyetteydi. Bir ara yiyecekleriniz bitti, Oğuzhaozanı yiyecek almaya gönderdim. Oğuzhan gittikten sonra alkol kullandığım için ruhsatsız tabancayla rast gele ateş ettim. Benim bulunduğum yerden TFF görünmemektedir. Müştekileri tanımam" dedi.

KENDİSİNİ GALATASARLA SAVUNDU

Kimseyi öldürmeye kastının olmadığını belirten sanık Cüneyt Uslu devamında "Bir müddet sonra Oğuzhan geldi evden çıktık. Sabit eve geçtik orada ateşim sonucu TFf binasına mermi isabet ettiğini öğrenince olay yerine gittim. Kalabalıktı, polisler, emniyet müdürü vardı. Daha sonra İçişleri Bakanı geldi. Orada ateş ettiğimi kabul ettim. Suçsuzum beratımı isterim. Galatasaraylıyım, futbol severim. Ben toplantı olacağını nerden bileceğim. Büyük bir tesadüf, 9 milimetrelik tabancanın 150 metrelik mesafeden isabet edecek etkisi yoktur" şeklinde konuştu.

"BENİM OLAYLA İLGİM YOKTUR"

Tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu ise "Markete içki almaya gittim. Döndüğümde bir haya yaptığını söyledi. Daha sonrasında oradan ayrılıp eve geçtik. Sanık elimdeki silahı bana verdi bir yere saklan ben sonra alırım dedi. Evin arkasındaki domates bahçesinin içine verdim. Daha sonrasında diğer sanığı bir arkadaşımızın mangal yapacağı yere bıraktım ben kendim eve geldiğimde polisin geldiğini gördüm. Daha sonrasında polislerler olay yerine gittik. Müşterileri tanımam. Durduğumuz yerden TFF'nin binası gözüküyordu ancak önümüzde ağaçlar olduğu için neresinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildi. Ben diğer sanığın eylemlerine katılmadım. Suçsuzum beratımı isterim." dedi.

HAMİT ALTINTOP KORKU DOLU GÜNÜ ANLATTI

Müşteki Hamit Altıntop beyanında "Olay günü haftalık olağan toplantımız vardı. Kimseden tehdit almamıştım. Bir kaç el silah sesi duydum. Daha ne olduğunu anlamadan kurşun sesi duydum ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık. Cama dönüp baktığımda kurşun deliği gördüm. Duyduğum sesinde bu kurşuna ait olduğunu anladım. Sanıkları daha önceden görmedim, aramızda herhangi bir husumet yoktur" diyerek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

BALIKÇIYI ARAMIŞLAR

Duruşmada tanıklar da dinlendi. Tanık İsmail Albayrak "Sanıkları tanıyorum. Ben olay günü işten çıktım, ek iş olarak balık tutuyorum, yüzen evlerin bulunduğu dereye gittim. Silah sesi duydum. Gökhan'nın evine gittim. Sanık Oğuzhan beni aradı 'Abi kamera derenin orayı görüyor mu' dedi. Ben de görüyor dedim. Benim bildiğim bu kadar" ifadelerini kullandı.

SANIKLARIN KAMERA KORKUSU

Tanık Harun Çelik "Sanıkları tanıyorum. Ben olay tarihinde TFF'de resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordum. Ben zemin kattaydım, silah sesi duymadım. Başkanın odasına ateş edildiğini TFF başkanının şoförü Taner Beyden öğrendim. Taner Bey ve güvenlikçiler dere kenarından ateş edildiğini söyledi. Ben de arkadaşımı aradım, o yüzen ev kısmından ses duyduğunu söyledi. Cüneyt Uslu'nun yüzen evi satın aldığını biliyordum. Oğuzhan'ın Cüneyt'in yanında gezdiğini biliyorum. Oğuzhan'ı aradığımda bana 'Tahmin ettiğim şey için mi arıyorsun' dedi. Ben de ona 'TFF'ye ateş edilmiş bilgin var mı' diye sordum. Oğuzhan 'Abi burası karışık' diyip kapattı. Daha sonra bana geri döndü, 'Dere kısmını gören kamera var mı' diye sordu." dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Duruşma sonu mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına ve tutuklu sanık Cüneyt Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.