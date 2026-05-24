TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik’in acı günü! Eşi Dilek Erzik son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik'in hayatını kaybeden eşi Dilek Erzik 83 için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Taziyeleri Şenez Erzik, oğlu ve aile yakınları kabul etti.

Şenez Erzik'in eşinin cenaze namazına Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Teknik Direktör Fatih Terim, Şenol Güneş, yakınları, spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Dilek Erzik'in cenazesi, Levent Afet Yolal Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

