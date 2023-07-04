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Giriş Tarihi: 4.7.2023 09:44 Son Güncelleme: 4.7.2023 09:44

Thanos Karakterini Oynayan Oyuncular - Thanos’u Kimler Canlandırdı?

Marvel dünyasının en önemli kötüleri arasında bulunan Thanos karakterini oynayan oyuncular kimdir diye merak edenler olabilir. Fantastik Dörtlü, X-Men, Avengers ve Galaksinin Koruyucuları gibi ünlü Marvel filmlerinde görülen Thanos'u kimler canlandırdı bilmek isteyenler için bu oyuncular, Damion Poitier ve Josh Brolin'dir. Peki süper kahramanların azılı düşmanı Thanos kimdir?

Thanos Karakterini Oynayan Oyuncular - Thanos’u Kimler Canlandırdı?

Titan ırkından gelen iri, kaslı ve insanüstü bir güce sahip olan Thanos karakterini oynayan oyuncular, Amerika'nın ünlü aktörleridir. Marvel'ın yaratmış olduğu birçok fantastik yapımda seyircinin karşısına çıkan Thanos'u kimler canlandırdı diye araştıranlar için ön plana çıkan isim, Josh Brolin'dir. Jim Starlin tarafından yaratılan bu kurgusal karakterin özellikleri neler? İşte Thanos'u canlandıranlar ve bu karakter ile ilgili detaylar…

Thanos Karakterini Oynayan Oyuncular Kimdir?

Amerikalı ünlü çizgi roman yazarı Jim Starlin tarafından yaratılan Thanos karakteri, ilk olarak 1973 yılında Demir Adam çizgi romanında görülmüştür. "Thanos Of Titan" ve "The Mad Titan" olarak da bilinen bu karakter, kötüdür ve süper kahramanlara karşıdır. Marvel'ın bugüne kadar yaratmış olduğu birçok fantastik filmde görülen Thanos, X-Men, Avengers, Fantastik Dörtlü ve Galaksinin Koruyucuları'ndaki süper kahramanlar ile savaşmıştır. Thanos'u canlandıran oyuncular ise şu şekildedir:

Damion Poitier: Yenilmezler: Oyunun Sonu (2019)

Josh Brolin: Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018), Yenilmezler: Oyunun Sonu (2019)

Thanos Kimdir?

Satürn'ün uydusu Titan'da dünyaya gelen Thanos, Sui-San'ın oğludur. Eros ile de kardeştir. Görünümü büyük ölçüde Eternallere benzer. Bunun nedeni ise tıpkı onlar gibi Deviants geni taşımasıdır. Olağanüstü derecede hızlılığa, güce, dayanıklılığa, çevikliğe ve üstün bir fizyolojiye sahiptir. Aynı zamanda plazma enerjileri kullanabilir ve telekinezi ile bazı telepatik güçlere sahiptir. Fiziksel olarak güçlü olduğu kadar psişik anlamda da son derece yeteneklidir. Ek olarak Thanos ölümsüzdür. Bu özelliği, onun rakipleri tarafından yok edilememesini sağlar.

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Thanos Karakterini Oynayan Oyuncular - Thanos’u Kimler Canlandırdı?
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