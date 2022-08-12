The Boys yeni sezon yayın tarihi belli oldu! The Boys 4. Sezon ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?

The Boys 4.sezon çekim tarihi belli olduktan sonra dizinin sevenleri yeni sezon hakkında araştırmalarını hızlandırdı. The Boys yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak sorusu gündemde. İşte dünyanın dört bir yanından sevenleri ile buluşmasına az bir süre kalan The Boys yeni sezon tarihi ve konusu - oyuncuları hakkında merak edilenler…
THE BOYS 4 YENİ SEZON NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ?
Karl Urban 4.sezon çekimlerine Ağustos ayında başlamayı planladıklarını, yani izleyicilerin muhtelemen gelecek yıl Prime Video'ya yeni bölümlerin gelmesini bekleyebileceğini şu sözlerle açıkladı:
"Evet, muhtelemen 4.sezon çekimlerine 22 Ağustos'ta başlıyoruz. Bu yüzden geri dönüyorum. Butcher'i geri almak için sabırsızlanıyorum. Oynaması eğlenceli bir çete ile sıkı oynuyoruz bu sezonun karakterleri bıraktığımız yerden nereye götürdüklerini görmek için sabırsızlanıyorum."
Amazon, 3. Sezonun çıkmasından yaklaşık 1 hafta sonra The Boys'un 4.Sezonuna resmi onay verdiğini duyurmuştu. 4.Sezonun nasıl olacağı hakkında henüz netleşmiş bilgiler verilmediği gibi dizinin 4.Sezon sonrasında finale gidip gitmeyeceği de gizemini koruyor. 3.Sezondaki oyuncu kadrosunun 4.Sezonda da aynı şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
THE BOYS DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizinin konusu süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve ''The Boys'' olarak adlandırılan bir grup insan, süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Preacher'in yazarı Gart Ennis ile Derick Robertson'un kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizi, Supernaturel'in yaratıcı Eric Kripke'nin imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise en son Preacher'da birlikte çalışan Evan Goldberg ile Seth Rogen var.