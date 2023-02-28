Haberler Yaşam Haberleri This Is A Recurring Ne Demek? This Is A Recurring Meeting Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:24 Son Güncelleme: 28.2.2023 12:24

This Is A Recurring Ne Demek? This Is A Recurring Meeting Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yapılır?

İngilizce’de yoğun olarak kullanılan ifadelerden biri de kalıplardır. Bu kalıplar akılda kalıcılık açısından da önemli ve dikkat çeken yapılardır. This is a recurring meeting kalıbı da bunlardan biridir. Peki, this is a recurring meeting ne demek? Söz konusu ifade bir toplantıyı ifade etmek için kullanılır. Zomda recurring ne demek? Konunun ayrıntıları ile ilgili bugüne kadar çok sayıda makale kaleme alınmıştır. Recurring meeting zoom nasıl yapılır sorusunu sizler için araştırdık.

This Is A Recurring Ne Demek? This Is A Recurring Meeting Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yapılır?

This is a recurring meeting ne demek sorusunu araştırmak için İngilizce-Türkçe sözlüklerden yararlanabilirsiniz. Söz konusu ifade, İngilizce'de yaygın kullanılan kalıplaşmış kavramlardan biridir. Söz konusu ifade zoom üzerinden yapılan toplantıları ifade etmek için kullanılır. Zomda recurring ne demek? Bir toplantıya katılmak istediğinizde karşınıza bu ifade çıkabilir. Recurring meeting zoom nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

This Is A Recurring Meeting Ne Demek?

This is a recurring meeting ifadesi tekrarlanan ya da yinelenen toplantıları ifade etmek için kullanılır. Söz konusu ifade kalıp bir cümle olarak karşınıza çıkar. Herhangi bir toplantının amaca uygun şekilde tekrarlandığını ifade eder.

Bir amaç etrafında ele alınan toplantının yinelenmesi için this is a recurring meeting ibaresi kullanılır. Yani bu toplantının yinelendiği ve tekrar edildiği anlamı ortaya çıkar. Bu ibareyi gördüğünüzde toplantının belirli gün ve saatte yeniden yapılacağı anlaşılmış olur.

Recurring Meeting Zoom Nasıl Yapılır?

this is a recurring meeting, tekrarlanmış bir toplantıyı ifade eder. Söz konusu kalıbın tam olarak Türkçe karşılığı da "bu bir tekrar eden toplantıdır" demektir. Bu toplantılar internet üzerinden yapılan kameralı canlı bağlantı toplantılarını ifade etmek için yapılan uyarı niteliği taşır. Zoom uygulaması üzerinden toplantının saati belirlenip bu toplantının yinelenen bir toplantı olduğu ifade edilebilir. Yani zoom menülerindeki toplantı talimatlarını izlemeniz yeterli olacaktır.

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